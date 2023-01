Milan, oggi allenamento mattutino a Milanello: il report

Ecco i dettagli sull’allenamento odierno del Milan. I rossoneri hanno svolto una seduta mattutina a Milanello

Squadra a Milanello in mattinata per il penultimo allenamento in preparazione del prossimo impegno di campionato, che vedrà il Milan ospitare il Sassuolo a San Siro domenica 29 gennaio alle ore 12.30.

REPORT

Inizio in palestra per l’attivazione muscolare prima di uscire sul campo centrale dove la squadra ha proseguito il riscaldamento con alcuni esercizi atletici e una serie di torelli a tema. Terminata la prima parte, l’allenamento è proseguito con la squadra impegnata nella fase tattica, mentre una serie di esercitazioni tecniche focalizzate sulle conclusioni ha chiuso la sessione odierna.