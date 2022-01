Milan, occhio alla Juve: dopo Vlahovic i bianconeri puntano Kessiè

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

La Juventus ci prova per Franck Kessiè. Dopo il colpo Vlahovic, i bianconeri tentano l’assalto al centrocampista del Milan

Spunta la Juventus nella corsa a Franck Kessiè. Secondo quanto riportato da SerieANews, i bianconeri provano l’assalto al centrocampista del Milan in scadenza di contratto.

L’operazione è per la sessione di mercato estiva, quando l’ivoriano potrebbe accasarsi a zero in un’altra squadra se non trova il rinnovo con i rossoneri. Al momento però, resta complicato per i bianconeri.