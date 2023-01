Presto ci sarà un nuovo ingresso nel Consiglio di Amministrazione del Milan: si tratta di Randy Levine, presidente dei New York Yankees

Il Milan si tinge sempre di più a tinte americane. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri si preparano ad accogliere un nuovo consigliere all’interno del CdA. Si tratta di Randy Levine, non un nome qualunque nell’ambiente statunitense. Il classe 1955 è infatti dal 2000 il presidente dei New York Yankees, squadra di baseball nonché uno dei marchi sportivi più conosciuti al mondo.

Levine porterà la sua esperienza nel dirigere un brand così rinomato all’interno del club, per portare una crescita a livello commerciale e non solo. Già da qualche mese ormai, il Milan e gli Yankees sono legati a filo diretto. Il merchandising dei rossoneri è infatti in vendita allo Yankee Stadium. Inoltre la Yankee Global Enterprises (YGE), proprietaria dei New York Yankees, è entrata in una partnership strategica con il club con una partecipazione di minoranza, come si legge nel comunicato ufficiale del passaggio di proprietà da Elliott a Red Bird.