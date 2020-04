Milan, nuovi contatti con Rangnick ma nell’ombra ci sono altri nomi

Milan e Rangnick hanno avuto altri contatti in questi giorni e rimane sempre la prima scelta, ma i rossoneri sondano anche altri terreni

Ecco le parole del giornalista Beppe Di Stefano a SkySport24 in merito le trattative tra Milan e Rangnick.

«Credo ci siano poche chance per la riconferma di Pioli. La nuova rivoluzione è già iniziata dopo l’addio di Boban, vedremo cosa succederà con Maldini e Massara. Sulle decisione tecniche del futuro peseranno molto le opinioni di Almstadt e Moncada. Il Milan è tornato a parlare con Rangnick, è lui la prima ipotesi per la panchina. La seconda idea è Marcelino, ex tecnico del Villarreal e Valencia, mentre il terzo nome è Unay Emery, ex allenatore dell’Arsenal, club a cui Gordon Singer è molto legato»