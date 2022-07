Milan, nuova nuova partnership con OneFootball: il comunicato ufficiale

Il Milan e OneFootball hanno annunciato una nuova partnership: ecco i dettagli

Nuovo Premium Partner – AC Milan e OneFootball sono lieti di annunciare una nuova partnership per la creazione di collectibles digitali esclusivi, sotto forma di video highlights e immagini, per gli oltre 500 milioni di tifosi rossoneri in tutto il mondo.

Nell’ambito del nuovo accordo di durata pluriennale, OneFootball diventerà dunque il nuovo Official NFT Video Highlight Moment Partner e nuovo Premium Partner di AC Milan.