Milan, nessuno come Ibra negli ultimi 10 anni: ecco perché serve

Zlatan Ibrahimovic è stato l’attaccante più proficuo del Milan negli ultimi 10 anni nonostante abbia vestito il rossonero solo per due stagioni

Come affermato oggi da ESPN, Zlatan Ibrahimovic è stato l’attaccante più proficuo che abbia militato al Milan negli ultimi 10 anni. Rimasto in rossonero solo per due stagioni, Ibra ha collezionato con la maglia del Milan 61 partite realizzando 42 gol, non male.

Il 38enne svedese è il primo marcatore in questa speciale classifica decennale davanti a Carlos Bacca (31 reti) e Mario Balotelli (29). Dopo questi tre solo cocenti delusioni per i tifosi del Diavolo che possono contare sulle dita di una mano le reti realizzati dai successori, tranne Piatek già arrivato a quota 15.