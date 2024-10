Milan Napoli, chi al posto di Theo Hernandez? Ballottaggio aperto, non sono escluse sorprese

Milan Napoli, si apre il tema dello sostituzione dello squalificato Theo Hernandez: Calabria insidia Terracciano. Ultime

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, in casa Milan è apertissimo, in vista del Napoli domani sera a San Siro, il tema della sostituzione dello squalificato Theo Hernandez.

L’indiziato numero uno, come contro l’Udinese, è Filippo Terracciano ma Fonseca non esclude clamorose sorprese: sono in netto rialzo in questo senso le quotazioni di Davide Calabria, perfettamente recuperato dall’ultimo problema muscolare. Decisione oggi nella rifinitura.