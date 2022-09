Fattore Tonali: a centrocampo è due ruoli in uno

Domani sera il Milan affronterà il Napoli a San Siro. Una fattore decisivo può essere il ruolo di Tonali, ecco perchè

Domani sera il Milan affronterà il Napoli a San Siro nella settima giornata di campionato.

La partita sarà decisa, come tutti i grandi big match, dai duelli. Uno sarà quello tra il centrocampo del rossonero e quello azzurro. Sandro Tonali, che soprattutto dalla partenza di Franck Kessie ha ricoperto maggiori compiti difensivi, è chiamato ad arginare uno Zambo Anguissa molto in forma. Ma Sandro non disdegna neanche i compiti offensivi e chissà che, data l’assenza di Leao, non venga impiegato come arma a sorpresa da Pioli.