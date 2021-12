Florenzi a Dazn: «Era una partita da pareggio»

Florenzi ha parlato a Dazn nel post partita di Milan Napoli, match valido per la diciottesima giornata di campionato. Ecco le sue parole

Florenzi ha parlato a Dazn nel pre partita di Milan Napoli, match valido per la diciottesima giornata di campionato. Ecco le sue parole:

PARTITA – «Il Napoli ha fatto la sua partita con il gol e il tiro al 76′ ricordo poco del Napoli. Abbiamo fatto una buona partita che non meritavamo di perdere»

UMORE DELLO SPOGLIATOIO – «Arrabbiati per la sconfitta, per il gol annullato, per l’angolo da cui è nato il gol nato da una rimessa a nostro favore. Giocando in questa maniera ne perdi poche di queste partite, era una partita da pareggio».