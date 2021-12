Stefano Pioli cerca di risistemare i meccanismi a centrocampo in Milan Napoli. Le indicazioni per Sandro Tonali e Franck Kessiè

Stefano Pioli non soddisfatto dal rendimento della sua mediana in Milan-Napoli. Il tecnico rossonero ha chiesto a Tonali più aggressività sui portatori di palla azzurri, mentre Kessiè non deve schiacciarsi troppo a ridosso della difesa.

