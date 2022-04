Milan Pomigliano femminile: sintesi, moviola, tabellino e cronaca live del match, valido per la 20esima giornata di Serie A

Al Vismara il Milan Femminile sfida il Pomigliano nel match valido per la 20esima giornata di Serie A

Milan Pomigliano femminile 4-1: sintesi e moviola

1′ Inizia il match

5′ Gol Bergamaschi – Thomas sfrutta l’errore della difesa avversaria, scappa via sulla fascia e serve al centro la compagna che da due passi firma l’1-0

7′ Occassione Ippolito – la giocatrice del Pomigliano sfrutta l’errore di Agard va via in contopiede e conclude, solo un grande intervento di Giuliani le nega il gol del pari

15′ Gol Piemonte – l’attaccante rossonera anticipa tutte sul cross di Tucceri e con una torsione di testa firma il raddoppio

20′ Milan in controllo – le rossonere gestiscono il doppio vantaggio con il Pomigliano che prova a reagire senza successo

25′ Doppia occasione Milan – sugli sviluppi di un cross di Tucceri, Thomas colpisce di testa brava però Cetinja ad opporsi con un ottimo riflesso, sul proseguo dell’azione Piemonte non inquadra la porta

27′ Gol Adami – sugli svliuppi di calcio d’angolo battuto da Tucceri, Adami anticipa tutti di testa e siglia il tris rossonero

31′ Gol annullato al Milan – sugli svliuppi di calcio d’angolo Boureille ha segnato per poi vedersi annullare la rete dall’intervento dell’arbitro per fallo in attacco

33′ Gol Bergamaschi – la rossonera sfutta l’errore di Cox e di prima intenzione calcia verso lo specchio della porta battendo Cetinja per la doppietta personale

39′ Gol Dellaperuta – lancio dalle retrovie di Ferrario che scavalca tutta la difesa con la giocatrice del Pomigliano che anticipa Giuliani in uscita e accorcia le distanze

Milan Pomigliano femminile 4-1: risultato e tabellino

Milan Femminile (3-4-2-1): Giuliani; Fusetti, Agard, Arnadottir; Guagni, Adami, Boureille, Tucceri; Bergamaschi, Thomas; Piemonte. A disp. Babb, Longo, Miotto, Premoli, Selomhodzic, Stapelfeldt, Thrige All. Ganz

Pomigliano Femminile (4-3-3): Cetinja; Cox, Fusini, Apicella, Varriale; Ferrario, Vaitukaityte, Tudisco; Ippolito, Banusic, Dellaperuta. A disp.: Capparelli, Ejangue, Fierro, Landa, Massa, Mastrantonio, Moraca, Puglisi All. Tesse

Arbitro: Andrea Bordin

Rete: 5′ 33′ Bergamaschi; 15′ Piemonte; 27′ Adami; 39′ Dellaperuta

