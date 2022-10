Milan Monza: così Galliani ha vissuto il ritorno a San Siro

Ieri il Milan battuto il Monza. Non una partita come le altre, soprattutto per Galliani. Ecco come ha vissuto il ritorno a San Siro

Ieri il Milan battuto il Monza. Non una partita come le altre, soprattutto per Galliani e Berlusconi grandi ex della sfida. A San Siro era presente solo Galliani, con il presidente che fino all’ultimo ha tentato di liberarsi con la sua compagna Marta Fascina degli impegni politici, ma ha dovuto rinunciare alla prima del suo Monza di Serie A a Milano.

Galliani c’era eccome. Come riportato da la Gazzetta dello Sport si è commosso fin da subito. Ha salutato Pioli nel corridoio, poi è entrato nello stanzone del Monza, ma dopo ha voluto salutare tutti i milanisti che uscivano dal loro. Un corridoio pieno di ricordi. Il rosso e nero della tradizione e il rosso Monza si sono mischiati in una serata unica per Galliani. Ha visto, si è emozionato, ha perso e non si è arrabbiato. Più strano di così è difficile.