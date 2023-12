Milan-Monza, dopo la visita odierna a Milanello Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere in tribuna domenica: le ultime

Come riportato da Tuttosport, Zlatan Ibrahimovic non solo tornerà per la prima volta oggi a Milanello dopo il ritorno ufficiale in rossonero.

Con ogni probabilità lo svedese, domenica alle 12:30, sarà a San Siro accanto all’amico Galliani per assistere a Milan-Monza.