Milan Monza, febbre per Bennacer: si scalda Tonali

Possibile assenza dell’ultim’ora per il Milan nel match contro il Monza. Secondo Sky Sport Ismael Bennacer accusa qualche linea di febbre

Ismael Bennacer è in dubbio per il match di quest’oggi del Milan contro il Monza. Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano, inviato di Sky Sport, il centrocampista algerino avrebbe accusato qualche linea di febbre e non si è allenato nella sessione di rifinitura.

La sua presenza nella gara contro i brianzoli è in forte dubbio. In caso di forfait toccherà a Sandro Tonali, che avrebbe dovuto tirare il fiato in vista della Dinamo Zagabria.