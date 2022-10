Milan, la missione di Pioli: vincerle tutte ed essere primo a Natale. Il calendario favorevole aiuta i rossoneri

Secondo La Gazzetta dello Sport nei piani del Milan c’è a volontà di vincere tutte e 6 le partite rimaste da qui a Natale. Prendere quei 18 punti significherebbe chiudere a 38 e avere ottime chance di trovarsi primo alla lunga sosta del Mondiale.

Verona, Monza, Torino, Spezia, Cremonese e Fiorentina per i rossoneri sono tutte partite sulla carta abbordabili. Il Milan ha infatti incontrato Inter, Juve, Napoli, Atalanta e Udinese nelle prime 9 giornate. Ecco perché l’occasione è unica: recuperare tre punti al Napoli primo in classifica non è missione impossibile.