Milan, Mirabelli: «Voglio vedere come il Milan gestirà Donnarumma»

Massimiliano Mirabelli ha parlato oggi del Milan ed è tornato a discutere il proprio operato con la proprietà cinese

Nella giornata di oggi Massimiliano Mirabelli è tornato a parlare del proprio operato con la proprietà cinese, precedente a Elliott, soprattutto delle colpe che gli sono state addossate. Ha detto la sua anche su Donnarumma. Queste sono le sue parole:

«Questo lo dice chi non conosce i fatti. Noi abbiamo trovato una squadra da rifare con una sola sessione di mercato a disposizione, abbiamo dovuto acquistare 10 giocatori. Abbiamo rinnovato il contratto di Donnarumma e con un agente come Raiola non è semplice, di questo ne ha beneficiato l’attuale società. Voglio vedere adesso se e come verrà prolungato il contratto del portiere. Poi abbiamo lanciato Gattuso come allenatore»