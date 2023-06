Milan Milinkovic-Savic: si apre un derby di mercato! TUTTI i dettagli. Torna di moda il nome del serbo, desiderio di Pioli

Sergej Milinkovic Savic è sul mercato. Difficile che il giocatore rimanga alla Lazio e le squadre estere e di Serie A non hanno intenzione di farselo scappare. In particolare, due suoi vecchi allenatori lo hanno inserito nella loro lista dei desideri: Simone Inzaghi e Stefano Pioli.

Milan e Inter potrebbero dare vita a un derby di mercato, ma non sarà semplice. Trattare con Lotito non è facile: la richiesta economica è di 35 milioni e nessuna soluzione è possibile se non la cessione definitiva.

Milinkovic-Savic, però, rischia di essere fuori contesto nel nuovo mercato rossoneri, non conferme all’identikit creato dal nuovo duo Furlani-Moncada. La scottatura De Ketelaere al Milan fa ancora male. Lo scrive Tuttosport.