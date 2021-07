Milan, mercato attivo per sostituire Calhanoglu: due possibilità concrete a fronte delle quattro visionate ed ispezionate dal Milan

Milan, mercato attivo per sostituire Calhanoglu: due possibilità concrete a fronte delle quattro visionate ed ispezionate dal Milan. Gazzetta dello sport di questa mattina mette Krunic al centro del progetto rossonero, in attesa che si sviluppi il mercato in entrata.

IL PUNTO- “Oggi è Krunic il principale indiziato per il ruolo di trequartista- scrive la rosea- ma il mercato interverrà anche in questa direzione. Oltre a Diaz, per cui si chiuderà a breve, la società dà la caccia a un numero 10 che possa occupare la zona lasciata libera da Calhanoglu”.

NOMI- I nomi? Al momento Ziyech del Chelsea probabilmente in prestito e Sabitzer del Lipsia, per il quale il club tedesco chiede 20 milioni di euro ad un anno dalla scadenza del contratto. Per quanto riguarda Isco del Real Madrid, al momento siamo ancora a livello di sondaggi e neanche troppo rassicuranti a livello economico. Difficile invece proseguire con Tadic dell’Ajax.