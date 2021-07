Krunic, nell’attesa di un dieci il posto da titolare è suo e farà di tutto per convincere Pioli a puntare su di lui nella prossima stagione

Krunic, nell’attesa di un dieci il posto da titolare è suo e farà di tutto per convincere Pioli a puntare su di lui nella prossima stagione. Gazzetta dello sport di questa mattina analizza la situazione Milan presente e futura, inserendo il giocatore sulla trequarti in un ipotetico 4-2-3-1 classico oppure in un 4-3-1-2, dove quell’uno dietro Giroud ed Ibra potrebbe proprio essere lui.

IL PUNTO- “Oggi è Krunic il principale indiziato per il ruolo di trequartista- scrive la rosea- ma il mercato interverrà anche in questa direzione. Oltre a Diaz, per cui si chiuderà a breve, la società dà la caccia a un numero 10 che possa occupare la zona lasciata libera da Calhanoglu”. I nomi? Al momento Ziyech del Chelsea probabilmente in prestito e Sabitzer del Lipsia, per il quale il club tedesco chiede 20 milioni di euro ad un anno dalla scadenza del contratto.