Milan, Manchester a parte un calendario più alla portata d’ora in poi, ne ha bisogno Pioli anche se di facile non ci sarà nulla. Finiti gli scontri diretti dopo Manchester, a meno che la squadra non passi il turno per essere sorteggiata poi ai quarti. Europa a parte, il calendario da qui in avanti sarà un po’ meno pesante per la squadra rossonera che avrà anche dalla propria la sosta, utile a recuperare gli infortunati.

CALENDARIO- Fiorentina, Sampdoria, Parma, Genoa e Sassuolo. Queste le gare in programma fino all’incontro con la Lazio, datato 25 aprile.