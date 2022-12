Milan, Maignan non forza il rientro: si punta alla Salernitana

Il Milan attende con ansia il rientro di Mike Maignan. Il portiere sta svolgendo allenamenti personalizzati a Dubai

Mike Maignan prosegue il suo programma di recupero sotto al sole di Dubai. Nella giornata di ieri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il portiere francese ha svolto una prima parte di allenamento in palestra e poi sul campo per poi concludere con dei classici giri di campo. I rossoneri attendono il suo rientro tra i pali, ma lo faranno con cautela.

Pioli e il suo staff vogliono evitare eventuali ricadute. Nelle amichevoli contro Liverpool e PSV “Magic Mike” dovrebbe restare in panchina. L’obiettivo è averlo a disposizione per la ripresa della Serie A contro la Salernitana.