Il Milan è rimasto impressionato dal talento del PSV Noni Madueke. Maldini e Massara ci proveranno in estate

Nella debacle del Milan contro il PSV Eindhoven c’è molto del talento di Noni Madueke. L’esterno destro classe 2002 ha messo a segno una doppietta e tante giocate interessanti, risultando a tratti imprendibile. Una prestazione che ha certamente rubato l’occhio a Maldini e Massara, presenti sulle tribune del Philipps Stadion.

Come riporta il Corriere dello Sport, i due dirigenti rossoneri sono rimasti impressionati dal giovane inglese e proveranno dei sondaggi in estate per capire le possibilità di portarlo a Milanello.