Il Milan si avvicina alla trasferta di Champions League contro il Chelsea. Le ultime sugli infortunati secondo la Gazzetta dello Sport

Londra chiama, ma quale Milan risponde? Così la Gazzetta dello Sport in vista del match dei rossoneri a Stamford Bridge di questo mercoledì. Ci sarà un Milan galvanizzato dalla vittoria in extremis di Empoli, ma anche decimato dagli infortuni.

Contro il Chelsea sicuramente out Maignan, per Theo Hernandez non si correranno rischi visto lo stiramento all’adduttore. Improbabile un recupero lampo di Calabria, Saelemaekers e Kjaer, usciti malconci ieri dal Castellani.