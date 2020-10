Milan, l’incrocio con lo Sparta Praga manca da ben 16 anni

Il Milan non affronta lo Sparta Praga dalla stagione 2003/2004, quando in Champions League i due club si sfidarono agli ottavi di finale

Il Milan domani sera tornerà ad affrontare lo Sparta Praga dopo ben 16 anni. L’ultima volta era in Champions League, mentre questa volta, sarà in Europa League.

L’ultimo precedente era valevole per gli ottavi di finale della Champions League 2003/2004. I rossoneri campioni d’Europa in carica, pareggiarono l’andata in Republica Ceca per 0-0, e vinsero il ritorno a San Siro per 4-1 grazie ai gol di Filippo Inzaghi, Andriy Shevchenko (doppietta) e Gennaro Gattuso. Il Milan spera di ripetersi questa volta per ipotecare già dopo sole 2 giornate il passaggio del turno in questa Europa League.