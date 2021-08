Milan, l’incredibile statistica di Kessie dal 2020: i numeri

Milan, una mostruosa statistica evidenzia il rendimento di Franck Kessie: ecco tutti i numeri del Presidente

L’incredibile metamorfosi in maglia rossonera di Kessie dal giugno 2020 ad oggi, evidenzia quanto, il Presidente, sia diventato un perno imprescindibile nello scacchiere di Pioli.

Bastano pochi numeri, glaciali come sempre e capaci di rendere una sentenza che pare inappellabile: dal 12 giugno 2020, data coincisa col ritorno in campo post Lockdown ad oggi, Olimpiadi comprese, Franck Kessie ha totalizzato ben 80 presenze, mancando all’appello solamente in tre gare.

Il numero 79 rossonero, divenuto ormai una colonna portante del Milan presente e, soprattutto – complice una ferrea volontà di proseguire la propria ascesa in maglia rossonera nonostante il contratto in scadenza nel 2022 – del futuro, ha giocato in media una partita ogni cinque giorni.

Statistiche importanti, che rappresentano fedelmente l’incredibile rendimento dell’ivoriano in questo lasso di tempo. I tredici gol messi a segno nello scorso campionato, poi, che hanno contribuito a riportare il Milan nei salotti più importanti d’Europa a partire da settembre, accrescono ulteriormente la centralità del Presidente nell’ambiente rossonero.