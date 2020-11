Milan-Lille: per Kjaer è la seconda sconfitta da quando veste rossonero

Simon Kjear torna ad assaporare la sconfitta con il Milan dopo che da febbraio non perdeva una partita che giocava

Quella di ieri sera contro il Lille in Europa League, è la seconda sconfitta che Simon Kjaer subisce da quando gioca nel Milan. Con lui in campo, i rossoneri non perdevano dallo scorso 9 febbraio (Inter-Milan 4-2). Una brutta, bruttissima prestazione di tutta la squadra quella di ieri, che si spera non lascerà strascichi sul morale del Diavolo. Anche Kjaer, da poco anche sbarcato sulla piattaforma Instagram, ieri è andato in difficoltà come tutti i suoi compagni.

In ogni caso, come detto, si tratta solo della seconda sconfitta in 31 partite del Milan con Kjaer in campo. Il bilancio rimane ampiamente positivo.