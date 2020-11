Milan-Lille: ecco i precedenti tra le due squadre europee

Milan-Lille: giovedì i rossoneri sfideranno il team francese. Ecco gli ultimi precedenti tra le due compagini

Giovedì, il Milan di Stefano Pioli affronterà il Lille nel terzo match di Europa League. I rossoneri sono primi in classifica nel gruppo H con sei punti, frutto di due vittorie conquistate contro Celtic e Sparta Praga.

La sfida con i francesi potrebbe essere decisiva per il passaggio ai sedicesimi e per il primato del girone. I precedenti, però, non sorridono al team milanista: infatti, nelle ultime due sfide, il Milan ha pareggiato 0-0 in terra transalpina e perso 0-2 a San Siro con gol di Peter Odemwingie e Abdul Kader. Era la stagione 2006/2007, quando Paolo Maldini alzò successivamente ad Atene la settima Champions League rossonera della storia.