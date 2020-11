MN24 – Milan-Lille, probabile formazione: possibile Rebic dal primo minuto

Il Milan si prepara alla sfida europea contro il Lille, dove Pioli potrebbe fare alcuni cambi rispetto alla gara con l’Udinese

Dopo l’ottima vittoria di Udine, per il Milan occhi puntati sulla gara di giovedì sera contro il Lille. Squadra già a lavoro, con Pioli che sta studiando alcune variabili di formazione.

I dubbi per il tecnico rossonero riguardano soprattutto il tridente dietro ad Ibrahimovic, dove scalpita per una maglia da titolare Ante Rebic. Il croato ha rivisto il campo in campionato per un ventina di minuti ed i segnali fisici dati sono stati ottimi. L’ex Eintracht si gioca il posto a sinistra con Leao. Dall’altro lato del campo ballottaggio Brahim Diaz-Saelemaekers, con lo spagnolo favorito, mentre è da valutare la presenza di Castillejo, out già domenica per un affatticamento.