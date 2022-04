Milan, l’era Investcorp si avvicina: pronto un mercato ricco

Milan, l’inizio della nuova era targata Investcorp si avvicina. La nuova proprietà ha pronto un mercato ricco

Si avvicina il momento della nuova era Investcorp al Milan. La nuova proprietà ripartirà seguendo la stessa strada tracciata dal fondo Elliott, ma dando una spinta in più. L’obiettivo è riportare il club ad essere una superpotenza europea.

Per farlo, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è pronto un alto budget nel mercato estivo per rinforzare la rosa. Questo gioverebbe anche allo stesso fondo arabo, che vedrebbe espandersi di pari passi con il Milan. Un progetto decennale, quello con i rossoneri, che punta all’elite.