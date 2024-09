Milan Lecce, Serafini AMMETTE: «Calcio STRANISSIMO, c’è stata questa IMPORTANTE conferma»

Milan-Lecce, Luca Serafini, noto giornalista, ha commentato la vittoria dei rossoneri contro la squadra di Gotti

Ospite a Milan Tv, Luca Serafini ha parlato così dopo Milan-Lecce:

PAROLE – «Abbiamo avuto quello che ci aspettavamo, cioè la conferma dopo il derby. Il Milan ha giocato con pazienza all’inizio, è partito lento. Poi sono arrivati tre gol in cinque minuti. La cosa più importante è aver avuto conferme sull’atteggiamento e sul modo di giocare. E’ un modulo molto dispendioso, ma sono convinto che questa squadra può fare grandi cose. Primo posto in classifica? Il calcio è davvero strano. Dieci giorni fa la stagione era già finita, lontano dalla vetta, l’Inter poteva andare in fuga e invece ora il Milan è in vetta alla classifica. Magari sarà solo per una notte, ma i rossoneri sono comunque nel gruppo di testa. Ora testa al Leverkusen, è una squadra alla portata del Milan. Poi ci sarà il Real e poi il calendario è in discesa in Champions. La stagione è svoltata».