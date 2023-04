Pioli a DAZN: «Dobbiamo pensare al campionato. Su Leao...»

Le parole di Stefano Pioli dopo Milan Lecce:

LEAO – «Rafa è un ragazzo intelligente e sappiamo tutti in che momento siamo. Ora dobbiamo avere la testa in campionato, oggi era importante per noi e per il nostro campionato»

LA CHIAVE DELLA VITTORIA – «Pazienza? Ci è stata, ma non c’è stata la lucidità, ma abbiamo sbagliato troppe scelte in avanti, dovevamo aprire il gioco più velocemente»

MINI RIUNIONE – «Volevo trasmettere che bisognava partire forte e sbloccare il risultato. Bisognava portare la grande energia della Champions in campionato»

LA PARTITA – «Volevamo trovar e la profondità, anche per le caratteristiche di Rebic. Bisogna alternare per essere imprevedibili. Due tre volte siamo stati riusciti a svilupparli, ma non sempre»

KRUNIC – «Da centrocampista di inserimento a centrocampista di costruzione, questa è l’evoluzione di Krunic. Anche Bennacer è sceso bene in campo»

CLASSIFICA– «Prima dobbiamo pensare al campionato e le prossime due sono fondamentali per la nostra classifica. Abbiamo passato un brutto periodo, ma ne siamo usciti. La Roma è la squadra che si sta davanti, è un scontro diretto»

EURODERBY – «Ci aspettiamo grande pathos da questa doppia sfida, sono entusiasmanti»