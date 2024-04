Milan Lecce, buonissime notizie per Pioli! È tutto apparecchiato per questi TRE rientri: ultime verso la sfida di San Siro

Sabato alle 15 il Milan ospiterà il Lecce per la sfida valevole per la trentunesima giornata del campionato di Serie A. In vista della sfida di San Siro Pioli è pronto a riabbracciare tre pedine.

Innanzitutto Theo Hernandez che, dopo aver saltato la Fiorentina per squalifica, tornerà titolare sulla corsia di sua competenza. Si rivedranno però tra i convocati anche Kjaer e Pobega dopo il lunghissimo infortuno. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.