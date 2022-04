Rafael Leao è tra i migliori dribblatori in Europa. Meglio di lui solo Saint-Maximin e Mbappè, la statistica

Rafael Leao ha preso il volo in questa stagione. L’esterno portoghese con le sue falcate è l’uomo del Milan in grado di creare superiorità numerica sulla trequarti.

Il classe ’99 è il migliore in Serie A per dribbling riusciti (91). In Europa hanno fatto meglio solo Saint-Maximin del Newcastle e Mbappè del PSG.