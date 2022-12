Milan, Leao meglio di Cristiano Ronaldo: lo dicono i numeri

In casa Milan tiene banco il tema del rinnovo di Leao. Si è parlato anche di Cr7 al posto del rossonero in caso di cessione, ma…

In casa Milan tiene banco il tema del rinnovo di Leao. Si è parlato anche di Cr7 al posto del rossonero in caso di cessione, ma anche la maggior parte dei tifosi preferisce continuare a vedere il numero 17 continuare a vestire la casacca del Milan. Cristiano Ronaldo nonostate le qualità conosciute a tutti viene considerato uno spacca spogliatoio.

Inoltre di recente anche il campo sta dando ragione a Leao che in 66′ minuti giocati in 4 partite con il Portogallo al Mondiale ha segnato 2 gol, non partendo inoltre mai da titolare al contrario del compagno di squadra in Nazionale che ha realizzato appena un gol (su rigore) partendo titolare in 3 partite su 4.