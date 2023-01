Milan, le ultime da Milanello: tra cambio modulo e i rientri

Il Milan oggi comincia con la preparazione al match contro la Lazio. Ecco cosa filtra da Milanello tra modulo e i rientranti dagli infortuni

Il Milan comincia il suo avvicinamento al match contro la Lazio, con Pioli che ha nella sua testa più di un dubbio. Come riporta la Gazzetta dello Sport, nella testa del tecnico rossonero naviga l’idea di un possibile 4-3-3, rinunciando alla linea di trequartisti che ha ultimamente deluso. Inoltre è possibile che qualche titolare nel match di Supercoppa possa avere un turno di riposo contro i biancocelesti.

Sulla via del rientro Rade Krunic, a cui manca ormai pochissimo per essere al 100% e allenarsi insieme al resto del gruppo. Un recupero importante per uno dei fedelissimi di mister Pioli. Lato formazione, le prossime gare potranno essere quelle di Charles De Ketelaere, pronto a giocare dal 1′.