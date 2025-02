Milan Lazio, Baroni recupera Vecino? Le ultime sul centrocampista

Milan Lazio, Marco Baroni alle prese con il dubbio legato alla presenza di Vecino nel big match di San Siro. Le indiscrezioni

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio, in vista della gara di domenica sera contro il Milan, è alle prese col dubbio legato alla presenza o meno di Vecino.

Il tecnico però non vuole prendersi rischi e contro i rossoneri Vecino partirà dalla panchina, ma dando al tecnico una possibilità per passare ad un possibile 4-3-3 con Guendouzi, Rovella e Belhayane in campo e Mate pronto ad entrare a gara in corso.