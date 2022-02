Milan Lazio, rifinitura biancoceleste: Sarri senza un big

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Milan Lazio – Allenamento di rifinitura a Formello per la Lazio prima della partenza per Milano: i dubbi di Sarri

La Lazio è scesa in campo questo pomeriggio per un allenamento di rifinitura in vista del match di domani sera contro il Milan. Tutti a disposizione del tecnico Maurizio Sarri tranne Francesco Acerbi, sempre alle prese con la lesione muscolare alla coscia.

Possibile vedere un po’ di turnover domani a San Siro. In porta tornerà a Reina, in difesa spazio a Hysaj a destra con Marusic a sinistra. Al centro Luiz Felipe con Patric (favorito su Radu). A centrocampo – dopo l’ottima prova di Firenze – si rivedranno Milinkovic-Savic e Luis Alberto ai lati di Leiva. In attacco oltre alla certezza Immobile, si giocano due maglie Pedro, Felipe Anderson e Zaccagni.