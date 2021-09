Milan-Lazio: Pioli pensa a Florenzi, quell'aria di derby...

Domenica il Milan sfiderà la Lazio nel match valido per la terza giornata di Serie A. Pioli pensa a Florenzi. Per l’ex Roma c’è aria di derby

Domenica il Milan affronterà la Lazio nel match valido per la terza giornata di Serie A. Stefano Pioli potrà allargare il ventaglio di possibilità non solo sulla trequarti, ma anche sulle corsie, contro la sua ex squadra.

Il tecnico rossonero sarebbe pronto a dare fiducia a Florenzi: per lui giocare contro la Lazio sarebbe il modo migliore per tornare ad indossare una maglia da titolare nel nostro campionato dopo il PSG e il titolo europeo. Aria di derby che può far solo bene all’ex Crotone. Lo riporta il Corriere dello Sport.