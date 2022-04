Milan-Lazio, ecco quando i rossoneri raggiungeranno la Capitale

Ecco l’iter organizzativo dei rossoneri in vista del match tra Milan e Lazio

A Milanello si è già messo in moto l’iter organizzativo per la trasferta dei rossoneri in vista del match tra Lazio e Milan. Ecco di seguito i dettagli:

Questa mattina la squadra si è allenata, mentre alle 14:15 mister Pioli è atteso in sala stampa per la consueta conferenza della vigilia. I rossoneri partiranno in aereo domattina per Roma, per poi trasferirsi in hotel per il pranzo. Nel tardo pomeriggio infine avverrà il trasferimento all’Olimpico.