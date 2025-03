Condividi via email

Milan Lazio, Conceicao sorprende: «La squadra ha mostrato carattere, penso questo di loro». Le ultimissime sui rossoneri

A pochi minuti dal termine del match perso dal Milan contro la Lazio 1-2 Conceicao a DAZN ha elogiato la sua squadra per il carattere.

L’INIZIO DELLA PARTITA – «Credo che sia la prima volta che mi succede in carriera. Quand’è così le scarpe sono bollenti: quello che devo dire è che la squadra ha dimostrato grande carattere. Potevamo anche vincere: i miei ragazzi mi danno risposte positive. Noi cerchiamo di lavorare anche sotto l’aspetto mentale, non ho avuto tanto tempo per lavorare con loro giocando ogni tre giorni».