Milan, lavoro a Milanello per il Porto: defaticante per gli undici di Roma

Rientrata in nottata da Roma, la squadra si è fermata a Milanello per poi iniziare – questa mattina – la preparazione del prossimo match di Champions League, che vedrà i rossoneri impegnati a San Siro contro il Porto mercoledì alle ore 18.45.

IL REPORT

Allenamento defaticante in palestra per gli undici partenti di ieri sera. In campo gli altri rossoneri i quali, dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno, sono usciti sul campo dove hanno proseguito la fase di riscaldamento con alcuni torelli a tema. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto un lavoro sul possesso, mentre i portieri svolgevano un lavoro specifico con i preparatori. Prima di rientrare negli spogliatoi il gruppo ha effettuato una serie di allunghi sul lato lungo del campo.