Milan, lavoro a Milanello per dimenticare il Sassuolo: il report

Squadra a Milanello questa mattina per il primo allenamento in preparazione della prossima partita di campionato fissata per mercoledì 1° dicembre alle 20.45 a Marassi contro il Genoa di Shevchenko.

REPORT

Lavoro di scarico in palestra per gli undici partenti a San Siro, in campo – dopo aver effettuato l’attivazione muscolare all’interno – il resto della rosa. Il gruppo ha proseguito con una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto la parte di sessione dedicata al possesso palla. Infine, spazio alla consueta partitella su campo ridotto.