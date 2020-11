Milan, la top 10 degli assist dal 2000 ad oggi: ecco il migliore

Nella giornata di oggi, i canali social del Milan hanno pubblicato una top 10 degli assist di questo millennio

Sui canali social del Milan è stata pubblicata una top 10 dei migliori assist rossoneri in questo millennio. Un video che ha riportato tante giocate diventate iconiche della storia recente del Diavolo, dall’assist di Seedorf per Inzaghi contro il Bayern Monaco nel 2007 a quello di Rui Costa per lo stesso Inzaghi in un derby del 2003.

Ma il vincitore è stato solo uno, ed è stato un momento dolcissimo per la memoria dei tifosi rossoneri. Istanbul, 2007, 82° minuto. Il Milan è in vantaggio 1-0 contro il Liverpool nella finale di Champions League della vendetta. Kakà palla al piede si avvicina alla trequarti inglese, imbucata per Inzaghi (sempre lui) che aggira Reina e raddoppia, incoronando il Diavolo Campione d’Europa per la 7° volta.