Milan, la sconfitta di Roma riapre la più antica e scottante delle questioni, quale? Ovviamente quella riguardante la panchina. Gazzetta dello sport di questa mattina tira le somme rossonere, a tre giorni dalla gara con il Benevento, altro appuntamento cruciale. Numeri decisamente impietosi che riportano alla più antica e scottante delle questioni che ogni buon tifoso possa conoscere: che si fa con la panchina?

NULLA AL MOMENTO- Nonostante tutto, la rosea sottolinea che al momento non ci sarebbe nulla del quale discutere, se non di cifre allarmanti che tuttavia lasciano ancora la squadra in gioco verso la Champions: dopo il titolo di campione d’inverno 14 punti persi sull’Inter dal 2021, 13 sull’Atalanta, 9 sul Napoli e 7 sulla Juve. 9 ko dei quali 7 in campionato. Al momento è solo solo una riflessione, mancano ancora 5 gare, dopo le quali si apriranno le discussioni.