Milan, la Sampdoria all’Epifania: determinante una reazione emotiva

Milan, due settimane di pausa come tutti e poi testa alla Sampdoria, per quella che sarà la gara della vittoria pro oblio Bergamo

Milan, due settimane che serviranno a recuperare energie mentali utili a prepararsi alla gara casalinga con la Sampdoria. Il 5-0 di Bergamo dovrà in parte essere archiviato, dall’altra rimanere impresso per scatenare una reazione d’orgoglio.

REAZIONE EMOTIVA- Per quanto riguarda la parte cognitiva, la Sampdoria lotta per la salvezza, quest’anno fatica e dunque la gara si potrà inquadrare in una certa maniera. Sull’aspetto emotivo, i ragazzi di Pioli dovranno necessariamente far tesoro della batosta di Bergamo e giocarsela come fosse una finale, l’atteggiamento prima di tutto.