Milan, la probabile formazione contro il Celtic Glasgow

Probabile formazione Milan contro il Celtic: si prospetta turnovere per Stefano Pioli che punterà sulla freschezza di Hauge, Gabbia e Krunic

Partita importante in ottica qualificazione per il Milan quella di questa sera (18.55) a San Siro contro il Celtic Glasgow. Per l’occasione Stefano Pioli dovrebbe operare un cauto turnover con Dalot che ritroverà la maglia da titolare al posto di Calabria, al centro Kjaer dovrebbe fare coppia con Gabbia, Theo Hernandez largo sulla sinistra.

Centrocampo robusto con Kessié e Krunic a comporre il tandem in mediana lasciando così un turno di riposo a Tonali e all’affaticato Bennacer (convocato). In attacco ritorna sulla destra Castillejo con Calhanoglu trequartista e Hauge a sinistra; in avanti Ante Rebic.

MILAN (4-2-3-1) Probabile formazione: Donnarumma; Dalot, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Krunic; Castillejo, Calhanoglu, Hauge; Rebic. All. Pioli