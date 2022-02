Milan, la media gol del tridente sorride: mai così alta dal 2005/2006

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tridente del Milan composto da Leao, Brahim Diaz e Giroud ha una media gol di 1.93: fu più alta solo nel 2005/2006

Oggi guideranno l’attacco del Milan contro la Sampdoria ma Leao, Brahim Diaz e Giroud hanno già lasciato un segno marcato nella stagione rossonera. Insieme hanno segnato 23 reti (10 Giroud, 9 Leao e 4 Brahim) per un totale di 23 e una media reti di 1.93.

Per ritrovarne una più alta si deve risalire al 2005/2006 quando il tridente era formato da Kakà, Shevchenko e Gilardino: media reti 2.09. Era un Milan di stelle, questo sta sgomitando per tornare ad esserlo. Con un tridente così il percorso, come ricorda la Gazzetta dello Sport, è sicuramente più semplice