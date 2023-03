Rade Krunic è stato convocato dalla nazionale bosniaca per le due gare in programma con Islanda e Slovacchia

Rade Krunic convocato dalla Bosnia per le due gare contro Islanda e Slovacchia valide per le qualificazioni ad Euro 2024. Il centrocampista del Milan presente nella rosa del c.t. Petev per le due partite in programma il 23 ed il 26 marzo.