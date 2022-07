Milan, Romagnoli lascia a parametro zero: i suoi numeri in rossonero

Si conclude ufficialmente l’esperienza di Alessio Romagnoli al Milan. I numeri del difensore in rossonero

Il Milan saluta Alessio Romagnoli, che da oggi è ufficialmente un parametro zero. Su di lui è forte la Lazio, che potrebbe prelevarlo al posto di Acerbi. Si conclude così dopo 7 anni la sua esperienza con la maglia rossonera.

Arrivato nell’estate del 2015 dalla Roma per 25 milioni di euro, il difensore ha collezionato 247 presenze con 10 gol e 3 assist. Dal 2018, con l’addio di Bonucci, diventa il capitano del Milan con cui si toglie le soddisfazione del ritorno in Champions e della vittoria dello Scudetto. In rossonero ha conquistato, oltre al titolo di campione d’Italia, anche una Supercoppa Italiana.