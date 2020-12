Milan, Kessie deve fare gli straordinari e giocare anche contro il Sassuolo

Kessie anche contro il Sassuolo sarà il perno del centrocampo del Milan. L’ivoriano farà gli straodinari data l’assenza di Bennacer

Apparto un po’ stanco e sottotono contro il Genoa, Franck Kessie, giocherà lo stesso anche contro il Sassuolo nel match di alta classifica che attende il Milan questa domenica. L’ivoriano classe 1996, è uno dei cardini del Milan targato Stefano Pioli, e in rosa, non c’è un vero e proprio sostituto che possa aiutarlo a tirare il fiato. Con l’infortunio di Ismael Bennacer, Kessie è “costretto” a fare gli straordinari e giocare contro i neroverdi. La svolta per la sua carriera nel Milan è arrivata nel post lockdown, quando ha decisamente preso in mano le redini del centrocampo del Diavolo.

Ora, con il contratto in scadenza nel 2022, la società deve iniziare a pensare al suo rinnovo. Nel frattempo però, Kessie deve stringere i denti prima del meritato riposo di Natale.